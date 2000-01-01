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21.02 09:31   MIGnews.com

Египетская армия ликвидировала четырех террористов на Синае

В ходе антитеррористической операции "Синай 2018", проводящейся египетской армией с 9 февраля в северной и центральной части Синайского полуострова, за последние сутки были уничтожены еще четверо террористов.

Об этом в среду, 21 февраля сообщает командование вооруженных сил Египта.

"В ходе операции по уничтожению очагов терроризма ВВС ликвидировали восемь целей, военные уничтожили четырех особо опасных экстремистов", — говорится в документе.

Кроме того силовики ликвидировали еще 8 объектов боевиков: склады с оружием и укрытия.

Напомним, что с момента начала операции по борьбе с терроризмом, в общей сложности, были ликвидированы 70 боевиков.
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