21.02 09:31 MIGnews.com

Египетская армия ликвидировала четырех террористов на Синае

Поделиться

Все по теме

Комментарии

В ходе антитеррористической операции "Синай 2018", проводящейся египетской армией с 9 февраля в северной и центральной части Синайского полуострова, за последние сутки были уничтожены еще четверо террористов.Об этом в среду, 21 февраля сообщает командование вооруженных сил Египта."В ходе операции по уничтожению очагов терроризма ВВС ликвидировали восемь целей, военные уничтожили четырех особо опасных экстремистов", — говорится в документе.Кроме того силовики ликвидировали еще 8 объектов боевиков: склады с оружием и укрытия.Напомним, что с момента начала операции по борьбе с терроризмом, в общей сложности, были ликвидированы 70 боевиков.