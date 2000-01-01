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Израильскую компания подозревают в даче взятки в Африке | Фото:21.02 08:17   MIGnews.com

Израильскую компанию подозревают в даче взятки в Африке

Четверых руководителей крупной израильской строительной компании Shikun & Binui Holdings Ltd. подозревают в подкупе чиновников в одной из стран Африки с целью получения многомиллионных контрактов.

Об этом в среду, 21 февраля сообщает Globes.

По данным издания, они были задержаны полицейскими отдела по борьбе с коррупцией "Лахав 433" и доставлены на допрос с предупреждением.

Их также обвиняют в подкупе иностранных подданных, внесении заведомо ложной информации в корпоративные документы, получении выгоды мошенническим путем и нарушение закона об отмывании нелегального капитала.

В пресс-службе полиции уточняют, что скрытое расследование велось несколько месяцев совместно с иностранными правоохранительными органами, и теперь оно перешло в стадию открытого следствия.

Отметим, что владелицей Shikun & Binui Holdings Ltd является Шари Арисон, самая богатая женщина Ближнего Востока.
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