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Олимпийский комитет РФ выплатил МОК $15 млн штрафа 21.02 23:18   MIGnews.com

Олимпийский комитет РФ выплатил МОК $15 млн штрафа

Олимпийский комитет России заплатил коллегам из Международного олимпийского комитета штраф в 15 миллионов долларов США.

Сообщается, что урегулирование вопроса со штрафом было одним из условий, которые Международный комитет примет рассмотрит в эту субботу, 24 февраля, и только тогда возьмется за принятие решения о снятии или оставлении в силе санкций против российских коллег.

По информации France Press, комиссия МОК соберется по этому поводу во второй половине дня 24 февраля. Отметим, ТОПовым фактором для вердикта называют и проблему с допингом керлингиста Александра Крушельницкого.

Как известно, что еще в декабре 2017 года глава ОКР Александр Жуков заявлял, что было принято решение о выплате этого штрафа. Но, тогда еще не были известны сроки погашения всей суммы.
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