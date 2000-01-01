Олимпийский комитет РФ выплатил МОК $15 млн штрафа
Олимпийский комитет России заплатил коллегам из Международного олимпийского комитета штраф в 15 миллионов долларов США.
Сообщается, что урегулирование вопроса со штрафом было одним из условий, которые Международный комитет примет рассмотрит в эту субботу, 24 февраля, и только тогда возьмется за принятие решения о снятии или оставлении в силе санкций против российских коллег.
По информации France Press, комиссия МОК соберется по этому поводу во второй половине дня 24 февраля. Отметим, ТОПовым фактором для вердикта называют и проблему с допингом керлингиста Александра Крушельницкого.
Как известно, что еще в декабре 2017 года глава ОКР Александр Жуков заявлял, что было принято решение о выплате этого штрафа. Но, тогда еще не были известны сроки погашения всей суммы.