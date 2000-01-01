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Турки хотят собирать беспилотные танки 21.02 19:47   MIGnews.com

Турки хотят собирать беспилотные танки

Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган выступил на конференции по пятилетнему плану развития государства, где и рассказал о великих планах производства беспилотных танков.

Президент Эрдоган заявил, что такую технику будут разрабатывать, чтобы минимизировать риски для солдат в бою. Турция стала страной, которая перенимает эту технологию, пишет AP.

Лидер государства заявил, что отказ Америки предоставить его стране беспилотные летательные аппараты в прошлом подтолкнул развиваться и производить свои собственные беспилотники.

Ранее Эрдоган говорил, что Турция хочет закупать иностранные оборонительные системы только в "чрезвычайных ситуациях". Он пообещал, что страна сможет разработать внутренние военные проекты и системы.

По его словам, что Турция готова сотрудничать с иностранными оборонными фирмами, которые согласились с условиями Анкары, но это не будет способствовать покупке готовых систем.
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