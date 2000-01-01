21.02 15:47 MIGnews.com

Продлен арест подозреваемых по делу о взрыве в Иерусалиме

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Суд Иерусалима продлил арест двух подозреваемых по делу о взрыве на подземной парковке в Иерусалиме. Содержание под стражей 30-летнего Шломо Менахема (работник) продлили до 25 февраля.Арест второго подозреваемого (подрядчика), имя которого не разглашается, был продлен до 23 февраля.В заявлении полиции говорится:"Расследование продолжается, и полиция арестовала одного из работников и одного подрядчика, которые выполнили работу".Ранее в результате утечки газа на подземной парковке Иерусалима прогремел взрыв. В результате инцидента погиб 40-летний рабочий, находившийся на парковке в момент взрыва.Также два человека получили ранения.