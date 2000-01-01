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Продлен арест подозреваемых по делу о взрыве в Иерусалиме21.02 15:47   MIGnews.com

Продлен арест подозреваемых по делу о взрыве в Иерусалиме

Суд Иерусалима продлил арест двух подозреваемых по делу о взрыве на подземной парковке в Иерусалиме. Содержание под стражей 30-летнего Шломо Менахема (работник) продлили до 25 февраля.

Арест второго подозреваемого (подрядчика), имя которого не разглашается, был продлен до 23 февраля.

В заявлении полиции говорится:

"Расследование продолжается, и полиция арестовала одного из работников и одного подрядчика, которые выполнили работу".

Ранее в результате утечки газа на подземной парковке Иерусалима прогремел взрыв. В результате инцидента погиб 40-летний рабочий, находившийся на парковке в момент взрыва.

Также два человека получили ранения.
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