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Харедим закидали камнями раввина Стены Плача 21.02 13:05   MIGnews.com

Харедим закидали камнями раввина Стены Плача

Ульра-ортодксальные экстремисты атаковали в Меа Шаарим раввина Стены Плача Шмуэля Рабиновича.

Раввин приехал, чтобы посетить магазин Мацот.

Харедим блокировали раввина в магазине и он не мог выбраться оттуда до тех пор, пока его не спасло прибывшее подразделение полиции.

Экстремисты рассматривают раввина Рабиновича в качестве “коллаборациониста” сотрудничающего с Еврейским Государством и потому ненавидят его.



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