21.02 13:05 MIGnews.com

Харедим закидали камнями раввина Стены Плача

מדארף פאליציי אז די רב הכותל זאל זיך ארויסזעהן אין צעווילדיוויטע מאה שערים חברה זאלן אים נישט דערהארגענן pic.twitter.com/KLxwuyQEAp — Hasidic2 (@hasidic_1) February 21, 2018

Поделиться

Все по теме

Комментарии

Ульра-ортодксальные экстремисты атаковали в Меа Шаарим раввина Стены Плача Шмуэля Рабиновича.Раввин приехал, чтобы посетить магазин Мацот.Харедим блокировали раввина в магазине и он не мог выбраться оттуда до тех пор, пока его не спасло прибывшее подразделение полиции.Экстремисты рассматривают раввина Рабиновича в качестве “коллаборациониста” сотрудничающего с Еврейским Государством и потому ненавидят его.