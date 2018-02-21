21.02 13:05 MIGnews.com
Харедим закидали камнями раввина Стены Плача
Ульра-ортодксальные экстремисты атаковали в Меа Шаарим раввина Стены Плача Шмуэля Рабиновича.
Раввин приехал, чтобы посетить магазин Мацот.
Харедим блокировали раввина в магазине и он не мог выбраться оттуда до тех пор, пока его не спасло прибывшее подразделение полиции.
Экстремисты рассматривают раввина Рабиновича в качестве “коллаборациониста” сотрудничающего с Еврейским Государством и потому ненавидят его.
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