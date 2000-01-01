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Фото: Kurdishstruggle/flickr 21.02 12:39   MIGnews.com

Про-асадовские милиции вошли в Африн

Сирийские ополченцы благополучно вошли в Африн., заявил РИА Новости представитель курдских сил самообороны Рейзан Хеду.

"Эрдоган сегодня оказался плохим дорожным полицейским, заявив, что остановил движение сирийских сил, которые направлялись в Африн. Эти слова неверны — силы уже в Афине", — сказал он.

Хеду также сообщил, что во время передвижения колонны СНС (Сирийских национальных сил), она попала под артиллерийский обстрел, что засвидетельствовали десятки журналистов, снимающих движение сирийской армии в сторону города, подконтрольного курдских вооруженным отрядам.

Ранее в СМИ появилась информация, что курды договорились с Дамаском о том, что сирийские правительственные войска займут позиции в городе Африн, чтобы дать отпор "турецкой агрессии". В Анкаре эту информацию назвали дезинформацией, при этом президент страны Тайип Эрдоган заявил, что турецкие войска окружат сирийский город и не пресекут поддержку курдских отрядов извне.

20 января Генштаб ВС Турции начал операцию "Оливковая ветвь" против курдов, контролируемых сирийских город Африн. В Анкаре формирование курдов считают террористами.

Дамаск осудил действия турецкой армии на своей территории и назвал их "агрессией". В Кремле призвали все стороны проявить сдержанность и уважать территориальную целостность Сирии, и обвинили США в том, что она несет ответственность за назревающий конфликт.
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