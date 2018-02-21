21.02 12:11 MIGnews.com
Видео: момент взрыва здания в Иерусалиме
В сеть выложен клип камер наружного наблюдения в момент взрыва баллона газа на улице Дан.
В результате утечки газа на подземной парковке в Иерусалиме прогремел взрыв. Из-за взрыва обрушилась часть потолка подземной стоянки. Также были повреждены несколько квартир.
В результате инцидента погиб 40-летний рабочий, находившийся на парковке в момент взрыва. После того, как мужчина был извлечен из-под завалов, парамедики констатировали его смерть.
Еще два человека, мужчина и женщина 60 лет, получили легкие травмы. Они доставлены в больницу "Адаса".
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