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21.02 12:11   MIGnews.com

Видео: момент взрыва здания в Иерусалиме

В сеть выложен клип камер наружного наблюдения в момент взрыва баллона газа на улице Дан.




В результате утечки газа на подземной парковке в Иерусалиме прогремел взрыв. Из-за взрыва обрушилась часть потолка подземной стоянки. Также были повреждены несколько квартир.

В результате инцидента погиб 40-летний рабочий, находившийся на парковке в момент взрыва. После того, как мужчина был извлечен из-под завалов, парамедики констатировали его смерть.

Еще два человека, мужчина и женщина 60 лет, получили легкие травмы. Они доставлены в больницу "Адаса".
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