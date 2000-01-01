22.02 01:41 MIGnews.com

Россия потратит 100 млн долларов на исследование Марса

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Госпорпорация "Роскосмос" планирует потратить более 6 млрд рублей (около 100 млн. долларов) на реализацию проекта "ЭкзоМарс". Об этом сообщает агентство "Интерфакс", ссылаясь на метериал на портале госзакупок.В плане государственных закупок говорится, что "Роскосмос" выделит эту сумму для создания космической системы, которая будет исследовать поверхность Марса в совместном с Европейским космическим агентством проекте "ЭкзоМарс".Второй и главный этап российско-европейского проекта запланирован на 2020 год. Он предусматривает доставку на четвертую планету от Солнца российской посадочной платформы с европейским марсоходом и научным оборудованием.