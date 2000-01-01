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Фото: запуск `Союза-2`/официальный сайт госкорпорации 22.02 01:41   MIGnews.com

Россия потратит 100 млн долларов на исследование Марса

Госпорпорация "Роскосмос" планирует потратить более 6 млрд рублей (около 100 млн. долларов) на реализацию проекта "ЭкзоМарс". Об этом сообщает агентство "Интерфакс", ссылаясь на метериал на портале госзакупок.

В плане государственных закупок говорится, что "Роскосмос" выделит эту сумму для создания космической системы, которая будет исследовать поверхность Марса в совместном с Европейским космическим агентством проекте "ЭкзоМарс".

Второй и главный этап российско-европейского проекта запланирован на 2020 год. Он предусматривает доставку на четвертую планету от Солнца российской посадочной платформы с европейским марсоходом и научным оборудованием.
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