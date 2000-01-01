21.02 11:37 MIGnews.com

В Цфате воспитательница умерла на глазах у детей

Поделиться

Все по теме

Комментарии

Сегодня в детском саду "Цивони" в Цфате произошла трагедия: 26-летняя воспитательница Ципи Эльгали потеряла сознание прямо на глазах у детей и умерла.Об этом в среду, 21 февраля сообщает Ynet.По данным издания, во время работы женщина плохо себя почувствовала и стала задыхаться. Она вышла на улицу, чтобы вдохнуть воздуха, и вдруг упала без сознания.Медики службы скорой помощи "Маген Давид Адом" доставили Ципи в больницу "Зив" в Цфате. Врачи пытались реанимировать женщину, но в конце концов вынуждены были констатировать ее смерть.Причины смерти пока не установлены. У Ципи остались двое полуторагодовалых детей-близнецов, отмечает издание."Она была прекрасной матерью, замечательной подругой, чистой душой", - говорят близкие Ципи.По их словам, у нее было прекрасное чувство юмора, и она была очень жизнерадостной.