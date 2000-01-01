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Лондон: задержаны 5 подростков, подозреваемых в терроризме | Фото: Thinkstock21.02 09:56   MIGnews.com

Лондон: задержаны 5 подростков, подозреваемых в терроризме

Пятеро несовершеннолетних лиц были арестованы в Лондоне по подозрению в подготовке теракта. Об этом сообщили правоохранительные органы британской столицы.

Отмечается, что в городе были проведены обыски по четырем адресам во вторник, 21 февраля. В итоге были задержаны 5 подростков. Уточняется, что самому младшему из них 15 лет, а старшему – 19, сообщает BBC News.

Также среди задержанных двое 17-летних подростков и один 16-летний. В полиции подозревают, что юноши планировали покинуть страну, чтобы присоединится к запрещенной организации. Как сообщает британская пресса, подростки хотели примкнуть к террористам из "Исламского Государства".

Несовершеннолетние в данный момент находятся на допросе.
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