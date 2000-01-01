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Белый дом: преступления на почве ненависти неприемлемы | Фото: Thinkstock21.02 09:44   MIGnews.com

Белый дом: преступления на почве ненависти неприемлемы

Белый дом резко осудил направленные в 11 еврейских общинных центров угрозы о том, что эти центры будут взорваны. Вашингтон назвал такие действия "неприемлемыми".

"Проявление любого рода ненависти и насилия мотивированного ненавистью не имеют места в стране, которая была основана на обещании индивидуальной свободы. Президент Трамп дал ясно понять, что эти действия являются неприемлемыми", - говорится в заявлении пресс-секретаря Белого дома Шона Спайсера.
Заявление было опубликована по запросу корреспондента NBC News Питера Александра.

Хотя в заявлении конкретно и не говорится о направленных письмах с угрозами взрывов против еврейских общин в США, журналист все-таки поделился сообщением в своем микроблоге в Twitter о том, что ему пришел ответ на его просьбу об этих угрозах.

Согласно JTA, в понедельник, 20 февраля, 11 еврейских общинных центров по все территории США получили письма с угрозами о том, что эти центры будут взорваны. Причем такие угрозы поступили уже в четвертый раз за последние пять недель.
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