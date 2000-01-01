Мигранты устроили массовые беспорядки в пригороде Стокгольма
Мигранты устроили массовые беспорядки вечером 20 февраля в пригороде Стокгольма, передает ТАСС.
Очевидцы происходящего рассказали, что беспорядки вспыхнули на станции метро в Ринкебю примерно в 22:00 по московскому времени. В правоохранителей, пытавшихся задержать человека, находящегося в розыске, полетели камни. Отмечается, что один полицейский получил травму, после чего им пришлось сделать предупредительные выстрелы.
Спустя два часа вновь вспыхнули беспорядки, во время которых были подожжены несколько машин.
В Ринкебю были направлены дополнительные силы полиции.
По словам представителя столичной полиции Ларса Бюстрема, всего было два эпизода беспорядков, в обоих участвовали порядка 30-40 человек. Полиция никого не задержала. Открыто расследование по статьям "Беспорядки" и "Применение насилия в отношении должностного лица".