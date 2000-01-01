21.02 10:17 MIGnews.com

Мигранты устроили массовые беспорядки в пригороде Стокгольма

Migrants areas of Stockholm burning. Trump was right again. Still want to visit, lefties? 😄 pic.twitter.com/yLQr1vtM2x — Paul Joseph Watson (@PrisonPlanet) 20 февраля 2017 г.

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Мигранты устроили массовые беспорядки вечером 20 февраля в пригороде Стокгольма, передает ТАСС.Очевидцы происходящего рассказали, что беспорядки вспыхнули на станции метро в Ринкебю примерно в 22:00 по московскому времени. В правоохранителей, пытавшихся задержать человека, находящегося в розыске, полетели камни. Отмечается, что один полицейский получил травму, после чего им пришлось сделать предупредительные выстрелы.Спустя два часа вновь вспыхнули беспорядки, во время которых были подожжены несколько машин.В Ринкебю были направлены дополнительные силы полиции.По словам представителя столичной полиции Ларса Бюстрема, всего было два эпизода беспорядков, в обоих участвовали порядка 30-40 человек. Полиция никого не задержала. Открыто расследование по статьям "Беспорядки" и "Применение насилия в отношении должностного лица".