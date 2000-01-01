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скриншот с видео 21.02 10:17   MIGnews.com

Мигранты устроили массовые беспорядки в пригороде Стокгольма

Мигранты устроили массовые беспорядки вечером 20 февраля в пригороде Стокгольма, передает ТАСС.

Очевидцы происходящего рассказали, что беспорядки вспыхнули на станции метро в Ринкебю примерно в 22:00 по московскому времени. В правоохранителей, пытавшихся задержать человека, находящегося в розыске, полетели камни. Отмечается, что один полицейский получил травму, после чего им пришлось сделать предупредительные выстрелы.

Спустя два часа вновь вспыхнули беспорядки, во время которых были подожжены несколько машин.

В Ринкебю были направлены дополнительные силы полиции.

По словам представителя столичной полиции Ларса Бюстрема, всего было два эпизода беспорядков, в обоих участвовали порядка 30-40 человек. Полиция никого не задержала. Открыто расследование по статьям "Беспорядки" и "Применение насилия в отношении должностного лица".



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