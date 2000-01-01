21.02 07:55 MIGnews.com

Ужасный акт вандализма на еврейском кладбище в Сент-Луис

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Вандалы разрушили десятки надгробий на еврейском кладбище в минувшие выходные. Об этом сообщили в правоохранительных органах.Директор еврейской общественной организации Антидиффамационной лиги в Сент-Луисе Карен Ароести получила сообщение об акте вандализма на историческом еврейском кладбище Chesed Shel Emeth Cemetery (1893 г.). После чего она решила пойти туда. По словам Карен, она пришла в ужас от того, что увидела.Полиция, которая в данный момент просматривает записи с камер наблюдения, пока что не может утверждать, что ужасное преступление было совершено на почве ненависти.Уточняется, что акт вандализма был совершен в тот же день, когда 11 еврейских общинных центров получили сообщения об угрозе взрыва. Отмечается, что это четвертая по счету волна угроз в этом году.ФБР начало расследование.