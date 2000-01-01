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скриншот с видео YouTube 21.02 07:04   MIGnews.com

Частный самолет упал на торговый центр в Австралии

Частный легкомоторный самолет упал на торговый центр недалеко от австралийского города Мельбурна, сообщают СМИ со ссылками на власти.

По предварительным данным, жертвами падения самолета стали пять человек. Об этом сообщил представитель местной полиции Стивен Лин.

"В самолете было пять человек, как представляется, все они погибли", – сказал он.

Известно, что торговый центр еще не был открыт для посетителей. Также известно, что самолет рухнул вскоре после взлета из близлежащего аэропорта.

СМИ со ссылками на очевидцев сообщают о пламени и клубах черного дыма над местом падения самолета, а в телерепортажах местного телевидения показывают горящие обломки в районе торгового центра.



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