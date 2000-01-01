21.02 21:51 MIGnews.com

Трамп расширил список депортируемых нелегалов

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Министерство внутренней безопасности США значительно расширяет число людей, проживающих на территории Соединенных Штатов нелегально, в качестве приоритетного сценария развития событий для которых является депортация.Как передает The Associated Press, согласно новой инструкции, поступившей из администрации президента Дональда Трампа, депортация будет ждать всех нелегалов, которые были осуждены, обвинены или заподозрены в совершении преступления, включая даже нарушения правил дорожного движения.Согласно опубликованным сегодня служебным запискам, списки на депортацию нелегальных мигрантов будут значительно расширены, сравнимо со временами экс-президента Барака Обамы, когда из страны выдворяли лишь тех из них, кто был осужден за совершение тяжких преступлений или кто представляет угрозу для национальной безопасности. Помимо этого, отмечается, что при Обаме правоохранительным органам предписывалось уделять особое внимание тем мигрантам, которые только недавно пересекли границу.Согласно новым правилам, некоторых нелегалов, которые будут пойманы при пересечении американо-мексиканской границы, будут отправлять в Мексику, вне зависимости от того, откуда они родом.