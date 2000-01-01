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Словенке, помочившейся и сжегшей Коран, грозит 6 лет тюрьмы21.02 19:18   MIGnews.com

Словенке, помочившейся и сжегшей Коран, грозит 6 лет тюрьмы

24-летней жительнице Словении вменяют оскорбление священного писания мусульман – женщина опубликовала в соцсетях видео, на котором она, сжимая в руке словенский флаг, оскорбляет Коран, вырывает из книги страницы, мочеиспускается на них, после чего сжигает. Помимо этого женщина провозгласила войну "мусульманским паразитам".

"Шаг за шагом я охотиться за каждым из вас. Мне нет разницы – женщина, ребенок или мужчина. Я уничтожу всех, кто встанет у меня на пути. Меня не волнуют обвинения. Этим меня не остановить. Всем, включая полицию, я хочу сказать – меня никто не остановит", - говорит на снятом видеоролике Шейла Смерекова из города Ружомберок.

На счет войны с мусульманами сказать сложно, но вот в противостояние с правосудием собственной страны Смерековой вступить пришлось. За подобное поведение суд по особым делам городе Банска-Бистрица обвинил ее в создании экстремистских рекламных материалов, подстрекательстве по национальному и расовому принципу, а также разжигании этнической ненависти.

За столь серьезные обвинения Шейле грозит до 6 лет лишения свободы.

Как сообщили в генпрокуратуре Словении, видеозапись с мочеиспусканием на Коран была опубликована в декабре прошлого года.

"Она показала книгу, озаглавленную как Коран, и несколько раз назвала ее Кораном. Она вырвала страницы, бросила их на землю, помочилась на них, некоторыми из них подтерлась, а после подожгла", - цитирует издание Mirror комментарий полиции по поводу ролика.
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