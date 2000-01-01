21.02 18:41 MIGnews.com

Признав Палестину, в Ирландии отменили речь посла Израиля

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В совсем недавно признавшей "Государство Палестину" Ирландии студенческое сообщество дублинского одного из ВУЗов отменило выступление израильского посла Зеэва Бокера из-за группы активистов, которые начали выкрикивать пропалестинские лозунги снаружи здания.Общество Тринити-колледжа по международным делам предложило Бокеру произнесли 15-минутную речь на вечернем мероприятии 21 февраля. После выступления дипломата планировалось небольшая сессия ответов на вопросы присутствующих в зале.Перед началом мероприятия у здания, где должна была состояться встреча с послом, собрались несколько десятков членов общества "Студенты за справедливость в Палестине". Они заблокировали вход, размахивали палестинскими флагами и кричали "Мы все палестинцы".Вместо того, чтобы разогнать толпу, организаторы приняли решение отменить выступление Зеэва Бокера. Как сообщает Associated Press, в результате произошедшего ни пострадавших, ни арестованных не было.В МИДе Израиля заявили, что поражены случившимся и назвали действия протестующих "порочными".