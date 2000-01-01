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Commons.wikimedia.org 22.02 03:21   MIGnews.com

Соседка пытается отсудить компенсацию у Евгения Петросяна

Хамовнический районный суд Москвы рассмотрит иск к юмористу Евгению Петросяну и его жене Елене Степаненко, передает РИА Новости.

Как рассказали в пресс-службе суда, соседка Петросяна и его супруги, проживающая этажом ниже, просит взыскать с них около 440 тысяч рублей компенсации за затопление ее квартиры.

Отмечается, что в эту сумму входят ремонт, моральный ущерб и судебные издержки.

Слушание дела назначено на 2 марта. В качестве соответчика заявлена женщина, жившая в квартире супругов-юмористов и являвшаяся виновницей потопа.
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