22.02 03:21 MIGnews.com

Соседка пытается отсудить компенсацию у Евгения Петросяна

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Хамовнический районный суд Москвы рассмотрит иск к юмористу Евгению Петросяну и его жене Елене Степаненко, передает РИА Новости.Как рассказали в пресс-службе суда, соседка Петросяна и его супруги, проживающая этажом ниже, просит взыскать с них около 440 тысяч рублей компенсации за затопление ее квартиры.Отмечается, что в эту сумму входят ремонт, моральный ущерб и судебные издержки.Слушание дела назначено на 2 марта. В качестве соответчика заявлена женщина, жившая в квартире супругов-юмористов и являвшаяся виновницей потопа.