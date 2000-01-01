21.02 14:55 MIGnews.com

Секс-скандал в Uber: экс-сотрудница предъявила обвинения

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Бывший генеральный прокурор США Эрик Холдер будет расследовать жалобы на сексуальные домогательства в компании Uber. На прошлой неделе экс-работница Сьюзан Фаулер публично рассказала о сексуальных домогательствах и сексизме в компании.Как пишет Bloomberg, женщина работала программистом в компании. В своем рассказе она поведала, что в свой первый рабочий день она получила письмо от вышестоящего сотрудника. Он написал ей в рабочем чате, что состоит в свободных отношениях и ищет партнера для секса без обязательств.После этого, по словам девушки, она пожаловалась в отдел кадров, однако ничего этим не добилась, так как этот человек занимал высокую должность.Уточняется, что вместе с экс-прокурором в расследовании будут участвовать три высокопоставленные сотрудницы Uber.В свою очередь руководитель Uber Трэвис Каланик в ответ на рассказ Фаулер написал в твиттере, что поведение менеджеров, о которых говорила бывшая работница, противоречит принципам компании, и пообещал провести расследование и наказать виновных.