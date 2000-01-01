Rambler's Top100









Опросы



Nakonu.com












21.02 14:55   MIGnews.com

Секс-скандал в Uber: экс-сотрудница предъявила обвинения

Бывший генеральный прокурор США Эрик Холдер будет расследовать жалобы на сексуальные домогательства в компании Uber. На прошлой неделе экс-работница Сьюзан Фаулер публично рассказала о сексуальных домогательствах и сексизме в компании.

Как пишет Bloomberg, женщина работала программистом в компании. В своем рассказе она поведала, что в свой первый рабочий день она получила письмо от вышестоящего сотрудника. Он написал ей в рабочем чате, что состоит в свободных отношениях и ищет партнера для секса без обязательств.

После этого, по словам девушки, она пожаловалась в отдел кадров, однако ничего этим не добилась, так как этот человек занимал высокую должность.
Уточняется, что вместе с экс-прокурором в расследовании будут участвовать три высокопоставленные сотрудницы Uber.

В свою очередь руководитель Uber Трэвис Каланик в ответ на рассказ Фаулер написал в твиттере, что поведение менеджеров, о которых говорила бывшая работница, противоречит принципам компании, и пообещал провести расследование и наказать виновных.
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
17:22
Легализация однополых браков снижает число самоубийств
16:45
"Пращу Давида" разворачивают против "Хизбаллы"
16:43
Аятолла Хаменеи: израильтяне – фейковый народ
16:12
Алиев назначил свою жену первым вице-президентом
16:09
Лапид: Политики должны прекратить вмешиваться в дела армии
15:55
Юрсоветник правительства против "закона муэдзинов"
15:43
Лавров: Украине приказали заблокировать заявление о Чуркине
15:35
"Хизбалла" поддержит Иран против США
15:23
Сюрприз на израильском рынке жилья
14:31
Юнкер напомнил Британии о "большом счете" за выход из ЕС
14:08
Эрдан больше не называет инцидент в Умм эль-Хиран терактом
14:07
Джоан Роулинг предложили разместить беженцев в своих домах
14:05
Азария начнет отбывать наказание 5 марта
13:45
Хаменеи: мы избавим ПА от "раковой опухоли"
Новости партнеров
Новости партнеров
Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
Система Orphus