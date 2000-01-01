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Нью-Йорк: 11 человек прошли на посадку без досмотра | Фото: Thinkstock21.02 12:58   MIGnews.com

Нью-Йорк: 11 человек прошли на посадку без досмотра

11 человек без проверок прошли на посадку и улетели в неизвестных направлениях. Инцидент произошел в международном аэропорту Джона Кеннеди в Нью-Йорке. Сообщается, что это произошло из-за сбоя в системе безопасности. Об этом пишет издание New York Post.

К этому привела халатность руководителей аэропорта. В частности, на месте досмотра не оказалось охраны. А поэтому 11 пассажиров улетело в разные города Соединенных Штатов. Предполагается, что эти люди приземлились в разных уголках страны.

"Пассажиры не знали об этом и начали проходить через металлодетектор", - цитирует слова своего источника New York Post.

О нарушении установленной процедуры правоохранительные органы узнали лишь спустя два часа. Однако ока так не установлено, куда именно направились 11 человек.
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