21.02 12:58 MIGnews.com

Нью-Йорк: 11 человек прошли на посадку без досмотра

Поделиться

Все по теме

Комментарии

11 человек без проверок прошли на посадку и улетели в неизвестных направлениях. Инцидент произошел в международном аэропорту Джона Кеннеди в Нью-Йорке. Сообщается, что это произошло из-за сбоя в системе безопасности. Об этом пишет издание New York Post.К этому привела халатность руководителей аэропорта. В частности, на месте досмотра не оказалось охраны. А поэтому 11 пассажиров улетело в разные города Соединенных Штатов. Предполагается, что эти люди приземлились в разных уголках страны."Пассажиры не знали об этом и начали проходить через металлодетектор", - цитирует слова своего источника New York Post.О нарушении установленной процедуры правоохранительные органы узнали лишь спустя два часа. Однако ока так не установлено, куда именно направились 11 человек.