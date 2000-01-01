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YouTube 21.02 11:55   MIGnews.com

ВВС Турции уничтожили 44 боевика ISIS в Сирии

Военно-воздушные силы Турции за сутки уничтожили 44 боевика террористической группировки "Исламское Государство", также известной как ISIS. Об этом сообщили в генштабе Турции.

Согласно данным Anodulu, по объектам джихадистов были нанесены 109 наземных и воздушеых ударов. Однако, в каких регионах Сирии были осуществлены бомбардировки не уточняется.

В ходе ликвидации 4 объектов ISIS было уничтожено 29 джихадистов. Также в ходе наземной и воздушной операции было уничтожено 15 террористов. Помимо этого, турецкая армия понесла потери: при разминировании погиб один солдат. Также еще 2 получили ранения.

Как сообщили в генштабе Турции, зачистка города Эль-Баб от террористов продолжается.
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