21.02 11:55 MIGnews.com

ВВС Турции уничтожили 44 боевика ISIS в Сирии

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Военно-воздушные силы Турции за сутки уничтожили 44 боевика террористической группировки "Исламское Государство", также известной как ISIS. Об этом сообщили в генштабе Турции.Согласно данным Anodulu, по объектам джихадистов были нанесены 109 наземных и воздушеых ударов. Однако, в каких регионах Сирии были осуществлены бомбардировки не уточняется.В ходе ликвидации 4 объектов ISIS было уничтожено 29 джихадистов. Также в ходе наземной и воздушной операции было уничтожено 15 террористов. Помимо этого, турецкая армия понесла потери: при разминировании погиб один солдат. Также еще 2 получили ранения.Как сообщили в генштабе Турции, зачистка города Эль-Баб от террористов продолжается.