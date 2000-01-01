21.02 10:58 MIGnews.com

ЦАХАЛ обнаружил подземный оружейный цех на Западном берегу

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В ходе совместной операции ЦАХАЛа и ШАБАКа был обнаружен подземный оружейный цех в Иудее и Самарии. Рано утром во вторник, 21 февраля, была осуществлена совместная операция в деревне Тель, которая находится под контролем Палестинской администрации. В ходе рейда на оружейный цех был задержан его владелец, а также был изъят токарный станок, использовавшийся для производства оружия, предназначенного террористам.Во время обыска цеха, силы безопасности обнаружили две винтовки, пистолет, патроны, осколочные и шумовые гранаты, а также 4 магазина для пистолетов.Кроме этого, были арестованы 9 террористов, находившихся в розыске в связи с нападениями на израильтян и сотрудников сил безопасности. Уточняется, что трое из них были задержаны в Теле, а остальные - в Бурке и Аль-Амри.