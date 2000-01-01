21.01 09:42 MIGnews.com

Форум памяти Холокоста: полиция готова к неожиданностям

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Около 10 тысяч полицейских будут следить за порядком на пятом Всемирном форуме памяти Холокоста по всему Иерусалиму и на шоссе №1 во время проезда высокопоставленных гостей.Об этом в воскресенье сообщила пресс-служба полиции Израиля.Мероприятие в Яд Вашем станет одной из крупнейших и самых сложных операций, когда-либо проводившихся израильскими правоохранителями.Усилия по обеспечению безопасности получило название "Операция Будущее". На форуме также будут работать 730 сотрудников ШАБАК, которые будут отвечать за защиту высокопоставленных гостей.Полиция не располагает разведданными, указывающими на то, что во время государственных визитов ожидаются крупномасштабные демонстрации, беспорядки или другие подобные происшествия, но приняла все необходимые меры предосторожности в случае возникновения таких инцидентов.Ожидается, что визит мировых лидеров вызовет значительные проблемы с движением транспорта в центре Иерусалима со среды по пятницу и на трассе №1 в четверг утром, когда президент РФ Владимир Путин и вице-президент США Майк Пенс будут ехать из аэропорта. Правоохранители будут направлять водителей на альтернативные маршруты."В четверг с 9 до 11 часов утра не стоит ехать в Иерусалим без крайней необходимости", – заявил журналистам глава дорожной полиции центрального округа Эрез Амар.