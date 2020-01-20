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ЕС выделил 900 млн евро на гуманитарку в мире 21.01 20:52   MIGnews.com

ЕС выделил 900 млн евро на гуманитарную помощь

Европейская комиссия утвердила бюджет на помощь странам, которые страдают от гуманитарных кризисов, в размере 900 млн евро. Средства выделены на 2020 год для более чем 80 стран, соответствующее заявление размещено на сайте ЕК.

400 млн евро будут направлены на программы в Африке, где средства ЕС помогут людям, пострадавшим от длительного конфликта в Демократической Республике Конго, тем, кто страдает от продовольственного кризиса в Сахеле и тем, кто вынужден был бежать от насилия в Южном Судане, Центральноафриканской республике и Чаде, пишет NYT.

На Ближнем Востоке 345 млн евро от ЕС помогут решить гуманитарный кризис в Сирии и беженцам в соседних странах, а также чрезвычайно критическую ситуацию в Йемене.

Азии и Латинской Америке предоставят 111 млн евро для уязвимых слоев населения, пострадавшим от кризиса в Венесуэле, и беженцам в соседних странах. Европейский Союз также продолжит оказывать помощь в таких азиатских странах, как Афганистан, Мьянма и Бангладеш.

"Хотя конфликт остается главной причиной голода и переселения, его влияние значительно ухудшилось из-за изменения климата. Европа несет ответственность, чтобы демонстрировать солидарность и поддержку тем, кто в ней нуждается. Наша помощь зависит от полного гуманитарного доступа, чтобы организации, оказывающие помощь, могли выполнить свою жизненно важную работу", - сказал уполномоченный ЕС по вопросам управления кризисами Янез Ленарчич.


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