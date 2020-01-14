21.01 09:00 MIGnews.com

Убийство подростка в Нагарии: арестованы 10 членов банды

Убийство школьника в Нагарии: Ави Цицуашвили похоронен, причины стрельбы засекреченыhttps://t.co/paYu9x8Mpx pic.twitter.com/2HfpqQOqTH — Вести Израиль (@VestyIsrael) January 14, 2020

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Полиция арестовала 10 подозреваемых в причастности к убийству 17-летнего Ави Цицуашвили, застреленного в Нагарии 12 января.Об их задержании правоохранители сообщили в понедельник, передает Haaretz.Подозреваемых арестовали на конспиративной квартире в Атлите. Уточняется, что они являются членами преступной группировки. Во вторник задержанные предстанут перед судом в Хайфе, где полиция потребует продлить срок их содержания под стражей.Ави Цицуашвили был госпитализирован с пулевыми ранениями в Медицинский центр Галилеи 12 января. У подростка были повреждены внутренние органы и наблюдалось обильное кровотечение. После операции он был переправлен в детское реанимационное отделение, где скончался.Следователи считали, что старшеклассник был случайно застрелен при попытке ликвидации криминального авторитета Мухаммеда Рубайи, который был серьезно ранен. Отец Ави является сотрудником муниципалитета Нагарии."Я сейчас не думаю ни о мести, ни о правосудии. Думаю только о том, что моего сына больше нет, он не здесь, не с нами, и мое сердце разрывается от боли. Меня не волнуют, что сделают с этими задержанными. Что от этого изменится? Ничего. Лишь бы такое больше не повторилось. Может быть, Всевышний хотел, чтобы Ави насладился жизнью, как бы коротка она ни была. Может быть, он знал, что Ави покинет нас", – сказал убитый горем мужчина в комментарии Ynet.