21.01 08:13 MIGnews.com

Сегодня - самый холодный день зимы в Израиле

השלג החל להיערם בשמורת הר מירון @rubih67 (צילום: סמיר חמוד רשות הטבע והגנים) pic.twitter.com/2L42ZOFri1 — כאן חדשות (@kann_news) January 21, 2020

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Израильские метеорологи сообщают о том, что сегодня, 21- января ожидается самый холодный день зимы.В Галилее и на Голанских высотах выпал небольшой снег. На горе Хермон толщина снежного покрова превысила 15 сантиметров.Снег идет в Цфате, в районе горы Мерон, на пиках Голанских высот. В Цфате дороги пока открыты и занятия в школах идут по расписанию.На протяжении ночи и утра дожди шли от Голанских высот и до северного Негева. Они сопровождались грозами и градом.Снежный покров продержится на вершинах на севере до полудня. Возможен небольшой снегопад в Иерусалиме.На побережье сила ветра составляет 30-50 км/ч, высота волна на Средиземном море составляет 170-350 сантиметров.На протяжении дня 20 января по всему Израилю шли сильные дожди. наибольшее количество осадков выпало в районе Явниэль (Нижняя Галилея) и Техниона Хайфы - более 30 мм. В районе озера Кинерет выпало 26 мм осадков. Дожди шли даже в Мицпе Рамон.Температура воздуха сегодня будет очень низкой: в Цфате - 2-5 градусов тепла, Кирьят-Шмона - 5-12, в Кацрине 3-8, в Нацерете 7-12, в Тель-Авиве - 8-13, в Иерусалиме - 4-6, в Ашкелоне - 9-12, в Хайфе - 7-12, в Беэр-Шеве - 6-10, в Араде - 5-8.Завтра погода будет облачной, дожди прекратятся к полудню. В четверг на всей территории Израиля возможны небольшие дожди, к вечеру они усилятся. В пятницу дожди будут идти по всей стране до северного Негева, будут дуть сильные ветры и начнется значительное похолодание. На горе Хермон и на Голанских высотах пойдет снег. К полудню ветер и дожди ослабнут.Телеканал КАН предупреждает, что в центре страны, на высоте более 900 метров может пойти снег. Речь идет о Гуш-Эцион и некоторых районах Иерусалима.Вечером и ночью, когда температура воздуха понизится, возникает опасность обледенения дорог.Из-за дождей существует опасность выхода из берегов рек и внезапных наводнений в южной и восточной частях страны, а также в районе прибрежной полосы.За минувшие сутки уровень озера Кинерет поднялся на семь сантиметров. За сутки до этого уровень озера подлнялся на 5 сантиметров, а в воскресенье - на 6,5 сантиметров. Уровень озера Кинерет сегодня составляет 210,595 метров, до наполнения озера не хватает 1,795 метра.