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Сегодня - самый холодный день зимы в Израиле 21.01 08:13   MIGnews.com

Сегодня - самый холодный день зимы в Израиле

Израильские метеорологи сообщают о том, что сегодня, 21- января ожидается самый холодный день зимы.

В Галилее и на Голанских высотах выпал небольшой снег. На горе Хермон толщина снежного покрова превысила 15 сантиметров.

Снег идет в Цфате, в районе горы Мерон, на пиках Голанских высот. В Цфате дороги пока открыты и занятия в школах идут по расписанию.

На протяжении ночи и утра дожди шли от Голанских высот и до северного Негева. Они сопровождались грозами и градом.




Снежный покров продержится на вершинах на севере до полудня. Возможен небольшой снегопад в Иерусалиме. 

На побережье сила ветра составляет 30-50 км/ч, высота волна на Средиземном море составляет 170-350 сантиметров.

На протяжении дня 20 января по всему Израилю шли сильные дожди. наибольшее количество осадков выпало в районе Явниэль (Нижняя Галилея) и Техниона Хайфы - более 30 мм. В районе озера Кинерет выпало 26 мм осадков. Дожди шли даже в Мицпе Рамон.

Температура воздуха сегодня будет очень низкой: в Цфате - 2-5 градусов тепла, Кирьят-Шмона - 5-12, в Кацрине 3-8, в Нацерете 7-12, в Тель-Авиве  - 8-13, в Иерусалиме - 4-6, в Ашкелоне - 9-12, в Хайфе - 7-12, в Беэр-Шеве - 6-10, в Араде - 5-8.

Завтра погода будет облачной, дожди прекратятся к полудню. В четверг на всей территории Израиля возможны небольшие дожди, к вечеру они усилятся. В пятницу дожди будут идти по всей стране до северного Негева, будут дуть сильные ветры и начнется значительное похолодание. На горе Хермон и на Голанских высотах пойдет снег. К полудню ветер и дожди ослабнут.

Телеканал КАН предупреждает, что в центре страны, на высоте более 900 метров может пойти снег. Речь идет о Гуш-Эцион и некоторых районах Иерусалима.

Вечером и ночью, когда температура воздуха понизится, возникает опасность обледенения дорог.

Из-за дождей существует опасность выхода из берегов рек и внезапных наводнений  в южной и восточной частях страны, а также в районе прибрежной полосы.

За минувшие сутки уровень озера Кинерет поднялся на семь сантиметров. За сутки до этого уровень озера подлнялся на 5 сантиметров, а в воскресенье - на 6,5 сантиметров. Уровень озера Кинерет сегодня составляет 210,595 метров, до наполнения озера не хватает 1,795 метра.


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