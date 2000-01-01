В Ливане арестовали журналиста: Haaretz отрицает связь с ним
Газета Haaretz отрицает какую-либо связь с американским журналистом, который был арестован ливанскими силами безопасности 20 января за трансляцию протестов, вспыхнувших с новой силой в Бейруте.
Соответствующее заявление было обнародовано изданием 20 января.
Правительство Ливана утверждает, будто журналист транслировал акции протеста для израильской газеты. "Человека, который создал видеозапись, появившуюся на страницах вражеской израильской газеты", выследили после просмотра сообщений в социальных сетях и арестовали.
Уточняется, что видеотрансляция, которая появилась в учетной записи Haaretz в Facebook, на самом деле была взята у новостного агентства Reuters. А арестованный американец Николас А. "утверждал, что является независимым журналистом". После задержания его отправили на допрос.
"Haaretz поясняет, что ни один журналист не освещал в газете протесты из Бейрута и не имеет отношения к задержанному гражданину США", – сказано в сообщении.
В свою очередь, The New Arab уточняет, что арестованного журналиста зовут Николас Фрейкс. Он освещал протесты для нескольких СМИ. По словам источника, Фрейкс оказался "не в том месте, не в то время" и "просто фотографировал".
"Сотрудники полиции преследуют, нападают или задерживают журналистов, освещающих акции протеста в Бейруте, с 14 января", – передает Комитет по защите журналистов.
Отметим, что речь идет о протестах, которые вспыхнули в Бейруте 18 января. По данным Красного Креста, за помощью обратились 220 человек, как демонстрантов, так и полицейских.