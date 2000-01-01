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21.01 07:20   MIGnews.com

Двойное самоубийство сестер в Иерусалиме. Подробности

12-й канал израильского ТВ сообщил подробности о самоубийстве двух молодых женщин в Иерусалиме ночью 20 января.

Две девушки намеренно сбросились с молла в квартале Гиват Шауль в Иерусалиме и разбились насмерть. Одна из них - 19-летняя  Хани Солиш из Нетании, вторая - Сара Клапман из Иерусалима.

Обе родились в семьях членов ХАБАД. Одна из них в последнее время отошла от религиозного образа жизни.

В воскресенье, 19 января, они встретились в доме своей бабушки  в Рамот, и оттуда направились в Гиват Шауль.

Одна девушка, Хани Солиш,  оставила предсмертное письмо в доме бабушки. Она написала, что не может найти себя и боится разочаровать своих родителей. На настоящее время главная версия следователей полиции - предположение о том, что обе девушки находились в состоянии душевного кризиса и решили покончить с жизнью вместе.

В ноябре прошлого года подобный случай произошел в квартале Тальбия в Иерусалиме. Два брата-харедим  из Макор Барух сняли на несколько дней квартиру через Airbnb. Они также находились в кризисе после того, как разочаровались в религиозном образе жизни, и покончили с собой.


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