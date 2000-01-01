Известно имя нового главаря ИГ

The Guardian со ссылкой на источники в иракских и западных спецслужбах сообщает, что новым лидером запрещенной в РФ террористической группировки "Исламское государство" стал последний оставшийся в живых из ее основателей Амир Мохаммед Абдул Рахман аль-Мавли аль-Салби.
Сообщается, что ранее руководившего езидами главаря назначили на "пост" через несколько часов после смерти в октябре предыдущего лидера группировки Абу Бакра аль-Багдади. При этом источники сообщили, что другие главари подразделений террористов не признали этой кандидатуры.
До участия в ИГ Аль-Салби изучал шариат в Университете Мосула. Выступал за казни идеологических противников. В 2004 году был пойман военными США и помещен в лагерь Кэмп-Букка в Ираке, там встретил аль-Багдади.