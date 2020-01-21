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Кирьят-Арба: автобус задавил женщину - и не остановился 21.01 11:12   MIGnews.com

Кирьят-Арба: автобус задавил женщину - и не остановился

Утром 21 января женщина была сбита автобусом на остановке в Кирьят-Арба.

Женщина упала на тротуар, но водитель автобуса не остановился - и продолжил поездку.



Женщину заметил прохожий, который вызвал скорую помощь. Женщину в тяжелом состоянии доставили в больницу, где она скончалась.

Водитель автобуса найден и задержан. Полиция собирает свидетельские показания с пассажиров автобуса.

С начала текущего года на дорогах Израиля погибли 15 человек.


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