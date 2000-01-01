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РФ поставила Турции около 120 ракет для С-400 21.01 13:40   MIGnews.com

РФ поставила Турции около 120 ракет для С-400

Россия поставила Турции 120 управляемых зенитных ракет для систем С-400, сообщил военно-дипломатический источник.

Турция также получила вспомогательное оборудование, запасные части инструменты. При этом передача технологий Анкаре в условиях сделки не обозначалась.

Акт о приеме-передаче был подписан в декабре 2019 года, пишет AhvalNews. Также в сообщении говорится, что началось гарантийное обслуживание ЗРК российской стороной.


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