21.01 13:40 MIGnews.com
РФ поставила Турции около 120 ракет для С-400
Россия поставила Турции 120 управляемых зенитных ракет для систем С-400, сообщил военно-дипломатический источник.
Турция также получила вспомогательное оборудование, запасные части инструменты. При этом передача технологий Анкаре в условиях сделки не обозначалась.
Акт о приеме-передаче был подписан в декабре 2019 года, пишет AhvalNews
. Также в сообщении говорится, что началось гарантийное обслуживание ЗРК российской стороной.
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