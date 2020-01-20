Иран подтвердил попадание двух ракет в украинский Boeing
В Boeing "Международных авиалиний Украины", который разбился 8 января над Тегераном, попали две ракеты малой дальности.
Соответствующую информацию подтвердило управление гражданской авиации Ирана, передает Bloomberg.
В обоих случаях речь идет о ракетах, которые были выпущены зенитно-ракетным комплексом "Тор-М1" через несколько минут после взлета лайнера. В управлении отметили, что в результате попадания ракет самолет буквально разорвало на части, а его обломки упали на достаточно большой площади.
В Иране добавили, что у них не хватает необходимого оборудования для расшифровки бортовых самописцев, а Франция и США якобы отказались помочь с аппаратурой.