Boeing просят убрать слово MAX в наименовании лайнеров 737
Глава американской лизинговой компании Air Lease Corporation Стивен Удвар-Хейзи направил руководству корпорации Boeing обращение, в котором указал на необходимость переименования лайнеров типа 737 MAX. Он настаивает на том, что слово MAX должно быть исключено после нескольких крупных ЧП с этими машинами.
"Мы просим Boeing убрать слово MAX. Я полагаю, что это слово должно войти в книги по истории как имеющее дурную славу для названия самолетов", - приводит его слова NYPost.
Стивен Удвар-Хейзи предлагает вместо MAX использовать числовые обозначения: 737-8 или 737-10.