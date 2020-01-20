Rambler's Top100








Опросы




Nakonu.com











Boeing просят убрать слово MAX в наименовании лайнеров 737 21.01 15:10   MIGnews.com

Boeing просят убрать слово MAX в наименовании лайнеров 737

Глава американской лизинговой компании Air Lease Corporation Стивен Удвар-Хейзи направил руководству корпорации Boeing обращение, в котором указал на необходимость переименования лайнеров типа 737 MAX. Он настаивает на том, что слово MAX должно быть исключено после нескольких крупных ЧП с этими машинами.

"Мы просим Boeing убрать слово MAX. Я полагаю, что это слово должно войти в книги по истории как имеющее дурную славу для названия самолетов", - приводит его слова NYPost.

Стивен Удвар-Хейзи предлагает вместо MAX использовать числовые обозначения: 737-8 или 737-10.


Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
15:31
Иран предложил $3 млн за убийство Трампа
15:23
Реакция политиков на заявление Ганца об аннексии
15:16
Ганц пообещал аннексировать долину реки Иордан
14:58
В НАТО рассказали о возможностях Global Hawk: следим за РФ
14:27
Штайе: в ПА намерены отказаться от деления на зоны
14:11
Нетаниягу призвал ввести санкции против трибунала в Гааге
13:59
Министр обороны ФРГ: Мы пересмотрим свои отношения с НАТО
13:41
Нааму Иссахар поменяют на Александровское подворье
13:40
РФ поставила Турции около 120 ракет для С-400
13:28
Найдена универсальная клетка, способная побороть рак
13:12
Кинерет поднялся на семь сантиметров
12:50
В Кремле подтвердили визит Путина в Израиль и ПА
12:36
Иран подтвердил попадание двух ракет в украинский Boeing
12:19
Иерусалим: Суд разрешил повесить плакаты Мама+Папа=Семья
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus