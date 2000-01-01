21.01 12:05 MIGnews.com

Чтобы спастись от холодов, мигранты жгут все, что попадется

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Холода не оставляют Европу. Сложнее всего в этих условиях приходится мигрантам и бездомным.В Сербии более тысячи приезжих живут на заброшенных складах. Их жизни угрожает серьезная опасность. А вот местные жители бьют тревогу, передает телеканал "Россия 24". Для того, чтобы хоть как-то спастись от морозов, беженцы жгут шины, железнодорожные шпалы и прочие подручные предметы. Сербские власти утверждают, что "складские нелегалы" отказываются переходить в крытые убежища.Похожая ситуация разворачивается и во Франции. Там открыты временные укрытия для мигрантов. Местные жители проводят гуманитарные акции. Он приносят людям теплую одежду, горячую еду и напитки.