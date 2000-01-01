21.01 14:22 MIGnews.com

Лодка с 13 рыбаками затонула в Восточно-Китайском море

Поделиться

Все по теме

Комментарии

В Восточно-Китайском море затонула лодка, на которой находились 13 рыбаков.Инцидент произошел вечером в пятницу, 20 января, передает Синьхуа со ссылкой на командный пункт Восточного флота ВМС армии КНР.Запрос на оказание помощи военные получили от спасателей провинции Цзянсу. На место происществия были направлены два сторожевых корабля и один беспилотник.В ходе поисков было обнаружено тело одного рыбака, остальные числятся пропавшими.В настоящее время поисково-спасательная операция продолжается.