Rambler's Top100









Опросы



Nakonu.com






21.01 14:22   MIGnews.com

Лодка с 13 рыбаками затонула в Восточно-Китайском море

В Восточно-Китайском море затонула лодка, на которой находились 13 рыбаков.
Инцидент произошел вечером в пятницу, 20 января, передает Синьхуа со ссылкой на командный пункт Восточного флота ВМС армии КНР.

Запрос на оказание помощи военные получили от спасателей провинции Цзянсу. На место происществия были направлены два сторожевых корабля и один беспилотник.

В ходе поисков было обнаружено тело одного рыбака, остальные числятся пропавшими.

В настоящее время поисково-спасательная операция продолжается.
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
13:50
Марин Ле Пен предрекает ЕС "эффект домино" после Brexit
13:18
Отель под лавиной: число жертв возросло
12:57
Масштабный теракт в Пакистане: бомбы спрятали в помидоры
12:19
Пожар в ночном клубе в Румынии: десятки пострадавших
12:05
Чтобы спастись от холодов, мигранты жгут все, что попадется
11:59
Сенат США утвердил главу Пентагона, считающего РФ угрозой
11:34
Израилю выпал шанс исправить ошибку в отношении Ирана
11:12
Первый танец Дональда и Мелании Трамп  
11:05
В ДТП с автобусом на севере Италии погибли 16 человек  
10:53
2 "террориста" взорвали себя в Джидде
10:39
Парламент Турции одобрил скандальные поправки в конституцию
10:20
Феминистки мира объединились против Трампа
09:02
Авария с детским автобусом в Италии: семь погибших
08:52
Вертолет Обамы попал в грозу и совершил посадку
Новости партнеров
Новости партнеров
Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100
Система Orphus