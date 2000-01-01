21.01 09:02 MIGnews.com

Авария с детским автобусом в Италии: семь погибших

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В Италии в ДТП с участием автобуса с детьми погибли, минимум. семь человек, передает Corriere della Sera. Ранее сообщалось о четырех погибших в аварии. СМИ сообщают, что в автобусе были подростки в возрасте от 14-18 лет. По данным информагентства АНСА, число жертв может возрасти.Трагедия произошла в полночь по местному времени в коммуне Сан-Мартино-Буон-Альберго. Автобус возвращался из Франции в Венгрию, но врезался в столб. После чего начался пожар. От удара при столкновении часть пассажиров вылетела через лобовое стекло. Многие подростки не смогли выбраться из загоревшегося автобуса, передает ТАСС.