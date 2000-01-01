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Commons.wikimedia.org 21.01 08:51   MIGnews.com

США потребовали арестовать брата Пан Ги Муна

США потребовали от Южной Кореи арестовать брата бывшего генерального секретаря ООН Пан Ги Муна - Пан Ги Сана, которого считают причастным к коррупции, перелает Reuters со ссылкой на помощника прокурора Федерального суда Манхэттена в Нью-Йорке.

Пан Ги Сан ранее работал советником компании Keangnam Enterprises Co Ltd из Южной Кореи. США подозревают, что он вступил в сговор с племянником Пан Ги Муна Пан Чу Хёном, работающим агентом по недвижимости в Нью-Йорке, в целях подкупа официальных лиц. По информации СМИ, дело против них связано с попыткой продать комплекс зданий во Вьетнаме за 800 миллионов долларов.

Отмечается, что США хотят добиваться экстрадиции Пан Ги Сана.
ООН отказалась комментировать обвинения в отношении родственников своего бывшего руководителя.
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