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Женщина и 2 детей погибли в пожаре в Иерусалиме | Фото: Thinkstock21.01 07:46   MIGnews.com

Женщина и 2 детей погибли в пожаре в Иерусалиме

Пожар в жилом доме Иерусалима унес жизни женщины и двух детей, как сообщил представитель Маген Давид Адом в субботу утром, 21 января.

Медработники прибыли на место происшествия и попытались сохранить погибшим в пожаре жизнь, оказав им экстренную помощь, однако их попытки не увенчались успехом.

Позже медики констатировали смерть жертв пожара и направили их тела в ближайшую больницу.

Власти до сих пор не указывать причину пожара. Детали трагедии уточняются.
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