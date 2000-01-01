21.01 07:46 MIGnews.com

Женщина и 2 детей погибли в пожаре в Иерусалиме

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Пожар в жилом доме Иерусалима унес жизни женщины и двух детей, как сообщил представитель Маген Давид Адом в субботу утром, 21 января.Медработники прибыли на место происшествия и попытались сохранить погибшим в пожаре жизнь, оказав им экстренную помощь, однако их попытки не увенчались успехом.Позже медики констатировали смерть жертв пожара и направили их тела в ближайшую больницу.Власти до сих пор не указывать причину пожара. Детали трагедии уточняются.