21.01 07:25 MIGnews.com

Взрыв в жилом доме в Иерусалиме: 6 раненых

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В результате взрыва в жилом доме в Иерусалиме 6 человек получили ранения в ночь на субботу, 21 января, как сообщает пресс-служба Маген Давид Адом. Медики незамедлительно прибыли на место взрыва и оказали вспем пострадавшим первую медицинскую помощь.По меньшей мере двое из пострадавших находятся в критическом состоянии в результате полученных ранений.Медики Маген Давид Адом также сообщает, что один человек находится в стабильном состоянии, а 3 детей получили легкие ранения и были направлены в ближайшую больницу для получения медицинской помощи.Детали происшествия уточняются.