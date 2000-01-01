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Взрыв в жилом доме в Иерусалиме: 6 раненых | Фото: Thinkstock21.01 07:25   MIGnews.com

Взрыв в жилом доме в Иерусалиме: 6 раненых

В результате взрыва в жилом доме в Иерусалиме 6 человек получили ранения в ночь на субботу, 21 января, как сообщает пресс-служба Маген Давид Адом. Медики незамедлительно прибыли на место взрыва и оказали вспем пострадавшим первую медицинскую помощь.

По меньшей мере двое из пострадавших находятся в критическом состоянии в результате полученных ранений.

Медики Маген Давид Адом также сообщает, что один человек находится в стабильном состоянии, а 3 детей получили легкие ранения и были направлены в ближайшую больницу для получения медицинской помощи.

Детали происшествия уточняются.
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