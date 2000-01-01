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YouTube 22.01 06:37   MIGnews.com

США: обвиняемый в краже ведра с золотом задержан в Эквадоре

В Эквадоре задержали мужчину, обвиняемого в краже из бронированной инкассаторской машины в Нью-Йорке контейнера с золотом весом в 36 килограммов.

Стоимость содержимого этого контейнера оценивается в $1,6 млн.

Похищенное золото пока не найдено. 53-летний Хулио Нивело был задержан на западе Эквадора. Его адвокаты настаивают, что в момент совершения преступления его не было на территории США.

В декабре прошлого года в интернете появились записи с камер наружного наблюдения в Нью-Йорке.

Кража произошла 29 сентября в одном из самых загруженных районов Манхэттена Мидтаун. На кадрах видно, что инкассаторская машина на некоторое время была оставлена без присмотра, и преступнику понадобилось всего 20 секунд, чтобы провернуть дело, сообщает Би Би Си.
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