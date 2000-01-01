21.01 19:18 MIGnews.com

Тысячи арабов устроили протест против сноса домов

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Тысячи арабов вышли на митинг в знак протеста против сноса незаконных построек на территории бедуинского поселка Умм эль-Хиран в Негеве и в Калансуа. Арабы собрались в городе Арара, что на севере Израиля.Размахивая палестинскими флагами, протестующие призвали положить конец, как они утверждают, санкционированному государством расизму и применению чрезмерной силы полиции в отношении арабов. По их словам, именно это и привело к террористическому инциденту в деревне эль-Хиран на прошлой неделе, в результате которого был убит израильский сотрудник полиции.К мирной демонстрации присоединились и депутаты Кнессета от Объединенного арабского списка. Безопасность акции обеспечили более 500 сотрудников правоохранительных органов. Участники протеста требовали прекратить сносы бедуинских домов в Негеве. По словам одного участника, продолжение политики сноса незаконных построек будет только "накаливать" ситуацию здесь, и члены правительства будут нести ответственность за последствия.Сообщается, что демонстранты во время митинга блокировали дорогу №65. В свою очередь, полиция вынуждена была применить против нарушителей порядка гранаты со слезоточивым газом.Напомним, что 18 января во время сноса незаконного бедуинского поселения Умм эль-Хиран в Негеве совершен “автомобильный теракт”. В результате террористического инцидента был убит 34-летний сержант полиции Эрез Леви. Леви был сбит джипом, за рулем которого находился житель эль-Хиран.Нападающий был ликвидирован на месте силами безопасности.