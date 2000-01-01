Вашингтон: тысячи женщин вышли на марш против Трампа
В столице США Вашингтоне проходит "феминистский марш" против президента Дональда Трампа, который славится своими резкими высказываниями в отношении женщин, мексиканцев и мусульман.
В митинге под слоганом "Марш женщин на Вашингтон" приняли участие более 200 тысяч представительниц прекрасного пола. Демонстранты заявили, что вышли на улицы в знак протеста, так как опасаются нарушений своих прав при администрации 45-го президента.
Участники акции выступают не только за права женщин, но и за права сексуальных и национальных меньшинств.
Также отмечается, что в шествии должны принять участие и знаменитости: Скарлетт Йоханссон, Эми Шумер, Джулианна Мур, Шер, Кэти Перри, Америка Феррера и Фрэнсис Макдорманд.