21.01 17:25 MIGnews.com

Румыния: при пожаре в ночном клубе пострадало 15 израильтян

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В результате пожара в ночном клубе в столице Румынии, Бухаресте, пострадало 15 граждан Израиля. Об этом сообщил представитель израильского посольства в Бухаресте.Большинство израильтян были госпитализированы в местные больницы из-за отравления угарным газом и гипотермии. Большую часть граждан уже выписали из госпиталей, в то время как остальных выпишут в течение дня.Отмечается, что никто из пострадавших израильтян не обращался за консульской поддержкой.Напомним, что часами ранее в ночном клубе "Бамбук" вспыхнул пожар, в результате которого более 40 человек доставлены в больницу. Не было зарегистрировано ни одного летального исхода. Однако один человек находится в тяжелом состоянии.Само заведение было разрушено в результате пожара.