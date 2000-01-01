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В Австрии предотвратили террористическую атаку | Фото: Thinkstock21.01 15:51   MIGnews.com

В Австрии предотвратили террористическую атаку

В столице Австрии вене правоохранительные органы задержали 18-летнего гражданина, подозреваемого в планировании совершения теракта. Об этом сообщил министр внутренних дел Австрии Вольфганг Соботка.

У полиции есть основания полагать, что подозреваемый приверженец ислама. Также по словам министра, в действиях 18-летнего прослеживается джихадистский мотив. В свою очередь правоохранительные органы призвали австрийцев проявлять бдительность и сразу же сообщать о людях и предметах, которые вызвали у них подозрения.

Вольфганг Соботка уточнил, что информация о подозреваемом поступила от спецслужб зарубежных стран.

На данный момент полиция пытается выяснить о связах задержанного с экстремистами. Также Вене сейчас предпринимаются усиленные меры безопасности.
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