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Меркель клянется найти компромисс с США 21.01 14:56   MIGnews.com

Меркель клянется найти компромисс с США

Канцлер Германии Ангела Меркель в субботу, 21 января, пообещала искать компромиссы по таким вопросам, как торговля и военные расходы с президентом США Дональдом Трампом, добавив, что она будет работать над сохранением важных отношений между Европой и Соединенными Штатами.

"Он сделал свои убеждения ясными в своей инаугурационной речи", - сказала Меркель на следующий день после того, как Трамп пообещал поставить "Америку на первое место".

Она добавила: "Я говорю две вещи в отношении речи Дональда Трампа: во-первых, я твердо верю, что лучше для всех нас работать вместе на основе правил, общих ценностей и совместных действий в международной экономической системе, в международной системе торговли, и внести наш вклад в военные союзы".

"И во-вторых, трансатлантические отношения будут не менее важными в ближайшие годы, чем это было в прошлые годы. И я буду работать над этим", - сказала Меркель.
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