21.01 15:17 MIGnews.com

В Южной Корее арестовали министра культуры

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Министр культуры, спорта и туризма Южной Кореи Чо Юн Сун арестована после запроса спецкомиссии следователей, ведущих дело о коррупционном скандале в высших эшелонах власти, и подала в отставку, сообщает агентство Киодо.Чо Юн Сун подозревается в том, что она составила так называемый «черный список» деятелей искусств, критически настроенных против власти президента Пак Кын Хе. Список, включающий более 9400 артистов, музыкантов и деятелей культуры, был создан для того, чтобы обозначенные в нем лица были отрезаны от любых видов государственных субсидий и помощи. Суд также выдал ордер на арест бывшего главы администрации президента.Чо Юн Сун стала первым в истории страны министром, арестованным при исполнении служебных обязанностей.С осени прошлого года в Южной Корее разгорелся коррупционный скандал вокруг Цой Сун Силь — лучшей подруги президента страны. Правоохранительные органы подозревают ее в том, что она, не занимая никаких государственных постов, оказывала влияние на принятие политических решений президентом, а также, пользуясь своими отношениями с главой государства, вымогала крупные суммы у южнокорейских корпораций.После ареста Цой Сун Силь возникли подозрения, что коррупционные схемы и давления на крупный бизнес происходили с ведома президента. В начале декабря Пак Кын Хе был объявлен импичмент. Сейчас исполняющим обязанности главы государства стал премьер-министр Хван Ге Ан. Конституционный суд в настоящее время решает вопрос о правомочности объявленного президенту импичмента. Если это решение будет подтверждено, в течение двух месяцев в стране пройдут выборы нового президента.