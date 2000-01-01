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Масштабный теракт в Пакистане: бомбы спрятали в помидоры | Фото: Thinkstock21.01 12:57   MIGnews.com

Масштабный теракт в Пакистане: бомбы спрятали в помидоры

Взрыв на оживленном овощном рынке унес жизни, по меньшей мере, 21 человека в субботу, 21 января, в отдаленной северо-западной области Пакистана, как сообщают местные чиновники.

Около 40 человек получили ранения в результате взрыва в районе Куррам, расположенном недалеко от границы с Афганистаном, сказал Саджид Хусейн Тури, член Национального собрания региона.

"В результате взрыва погибли 21 человек из местных племенных жителей", - сказал Тури, добавив, что будут похороны, а затем демонстрация. Доклады о причине взрыва отличались у разных источников.

Тури сказал, что самодельные бомбы были подброшены в кучу помидоров и взорвались, когда люди собрались на рынке в Парачинаре, главном городе Куррам, в субботу рано утром.
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