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Пожар в ночном клубе в Румынии: десятки пострадавших | Фото: Thinkstock21.01 12:19   MIGnews.com

Пожар в ночном клубе в Румынии: десятки пострадавших

В ночном клубе в столице Румынии, Бухаресте, рано утром в субботу, 21 января, вспыхнул пожар, в результате которого более 40 человек доставлены в больницу.

Не было зарегистрировано ни одного летального исхода. Врачи сказали, что один человек находится в тяжелом состоянии, в то время как большинство жертв пострадали от вдыхания дыма и гипотермии. У некоторых пострадавших переломы костей. Врачи сказали, что это указывает, что они запаниковали и прыгнули с верхней террасы.

Причина пожара, который вспыхнул около 3:30 утра и сжег ночной клуб "Бамбук", до сих пор неизвестна. Прокуратура начала расследование.

У клуба не было разрешения Службы пожарной безопасности, и он был оштрафован несколько раз с 2015 году. Чиновники дали владельцам клуба срок в несколько месяцев на получение необходимого разрешения.

Министерство иностранных дел Израиля сообщило, что израильские граждане были госпитализированы из-за отравления угарным газом, но никто не находится в критическом состоянии, сообщает 2 канал.

"Бамбук" ранее сгорела в 2005 году.
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