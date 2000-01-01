В ДТП с автобусом на севере Италии погибли 16 человек
В результате ДТП с участием автобуса из Венгрии в Вероне на северо-востоке Италии погибли 16 человек, сообщает агентство Ansa.
По предварительным данным, автобус врезался в столб после чего начался пожар.
Всего в автобусе находились 55 человек. 39 человек с различными травмами были доставлены в больницы Вероны, 10 из них находятся в тяжелом состоянии.
В автобусе также находилась группа подростков от 14 до 18 лет, которые возвращались в Будапешт
.
В настоящее время причины аварии устанавливаются, не исключается версия плохого самочувствия водителя.