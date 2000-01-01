21.01 11:05 MIGnews.com

В ДТП с автобусом на севере Италии погибли 16 человек

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В результате ДТП с участием автобуса из Венгрии в Вероне на северо-востоке Италии погибли 16 человек, сообщает агентство Ansa.По предварительным данным, автобус врезался в столб после чего начался пожар.Всего в автобусе находились 55 человек. 39 человек с различными травмами были доставлены в больницы Вероны, 10 из них находятся в тяжелом состоянии.В автобусе также находилась группа подростков от 14 до 18 лет, которые возвращались в БудапештВ настоящее время причины аварии устанавливаются, не исключается версия плохого самочувствия водителя.